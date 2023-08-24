ترجمة حقيقية للتوجه المصرى.. رسائل رئيس الوزراء بشأن الانضمام لـ"بريكس" (إنفوجراف)

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى كله بانضمام مصر لتجمع بريكس.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن انضمام مصر لتجمع بريكس سيساهم في مزيد من الشراكة مع دول التجمع.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى :" نحضر لنفسها لكل المتطلبات التي ستكون موجودة في تجمع بريكس، ونحضر المشروعات والرؤى الاقتصادية التي نرها ستخدم المجموعة ومصر"، موضحا أن وجود مصر في إطار بريكس يمثل نقلة كبيرة ويحمل الخير لمصر

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تعمل على بالتحضير المشروعات والرؤى الاقتصادية التي نراها أنها ستخدم المصالح المتبادلة .

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن دخول مصر كشريك وعضو أساسى في بريكس سيحقق العديد من المزايا أهمها فتح أفاق الحصول على تمويلات وقروض ميسرة لاستكمال المشروعات الرئيسية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الهدف من إنشاء تكتل بريكس تحقيق التوازن العالمي والخروج من قطبية القيادة الواحدة على المستوى العالمي ويكون هناك توازن في عملية إدارة الملفات العالمية سياسيا واقتصاديا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن انضمام مصر لتجمع بريكس هو ترجمة حقيقية للتوجه المصرى وحرصها على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدول الخمس الرئيسية في تجمع بريكس تمثل أكثر من 31% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى و40% من سكان العالم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن انضمام مصر للبريكس سيساهم في مزيد من الشراكة مع دول التجمع ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أن يكون لمصر دور متوازن وعلاقات علاقة جيدة مع كل الأطراف الدولية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الهدف الرئيسي لتجمع بريكس تواجد قيادة متعددة الاطراف من كافة الأقطاب الكبرى لتحقيق التوازن بما يحقق المصالح المشتركة لكل الدول وعلى الأخص دول الجنوب، مشيرا إلى أن خطوة انضمام مصر لتجمع بريكس حدثت بجهود دبلوماسية حثيثة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تجمع بريكس لديهم بنك تنمية وهذا البنك يقوم بإقراض أعضائه بقروض ميسرة لأغراض المشروعات التنموية والبنية الأساسية.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن التركيز على الشراكة بين أعضاء بريكس في مشروعات تنمية صناعية وزراعية يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية.

ولفت مصطفى مدبولى إلى أن تجمع بريكس يسمح أن يكون التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.







