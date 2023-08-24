تحصين 210 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفر الشيخ

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، انتهت بتحصين المستهدف 210 آلاف رأس ماشية، مؤكدًا أن الحملة مستمرة لتحصين الماشية التى ترد من المحافظات الأخرى سواء فى الأسواق أو بمداخل المحافظة، حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأضاف بشار، لـ"اليوم السابع" أنه تم تنفيذ 280 ندوة إرشادية بقرى ومراكز المحافظة، موجهًا الشكر للمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدة أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الحملات التى جابت القرى، وتمت عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدًا باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرًا لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.