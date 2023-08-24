تحرير 6 محاضر لمحطات وقود ومحلات ذهب خلال حملة على الأسواق بكفر الشيخ

نظم مجلس مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين وجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة، اليوم الخميس، حملة على محطات الوقود ومحلات الذهب والأسواق، للتأكد من مطابقة ‏الموازين للمواصفات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور ، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة، عبارة عن 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والشحوم، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار المشغولات الذهبية، ومحضر إداري (مخالفة إدارية 2023)، ومحضر عدم وجود شهادة صحية لسوبر ماركت، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.

شارك في الحملة محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة، وسامي عبد الحميد، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، ورجب عبد المنصف، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد البيلي، بجهاز حماية المستهلك، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، وربيع حافظ، بالإدارة الصحية ببيلا.