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غدا.. توفير 1.5 طن أسماك بلطى سوبر بسعر 60 جنيها في بيلا ودسوق بكفر الشيخ

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:30 م
غدا.. توفير 1.5 طن أسماك بلطى سوبر بسعر 60 جنيها في بيلا ودسوق بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توفير 1.5 طن أسماك بلطي سوبر، غداً الاثنين، بسعر 60 جنيها للكيلو، بمدينتي بيلا ودسوق، مؤكدا أنه سيتم توفير كميات أخرى من الأسماك بمراكز المحافظة، للجمهور، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان توفرها.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع اللواء الحسين محمد فرحات، المدير التنفيذي، لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والمهندس محمد زيدان خضر، رئيس الإدارة المركزية، لمنطقة وسط الدلتا، بتوفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق. على أن يتم الإعلان عن ذلك تباعا ببقية مراكز المحافظة.


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