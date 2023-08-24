اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بسبب تصريف مياه "فوكوشيما".. الصين تحظر استيراد المأكولات البحرية من اليابان

الخميس، 24 أغسطس 2023 10:42 ص
بسبب تصريف مياه "فوكوشيما".. الصين تحظر استيراد المأكولات البحرية من اليابان محطة فوكوشيما دايتشى ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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أعلنت سلطات الجمارك الصينية، اليوم الخميس، أنها حظرت استيراد جميع المأكولات البحرية من اليابان، بعدما بدأت الأخيرة فى تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشى" للطاقة النووية فى المحيط.

وذكرت سلطات الجمارك -حسبما أوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية- أن الحظر بدأ على الفور وسيؤثر على جميع واردات المنتجات المائية، بما في ذلك المأكولات البحرية، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعديل الإجراءات التنظيمية ذات الصلة من أجل تجنب مخاطر تصريف المياه على الصحة والسلامة الغذائية فى البلاد.

وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- أن المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يوما، وستشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر، فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 ألف طن من المياه خلال العام المالي الحالي، أي حوالي 30 خزانا.. بينما قد تستغرق عملية التصريف الكاملة 30 عاما على الأقل حتى تكتمل.

وتختلط المياه الجوفية ومياه الأمطار مع المياه المستخدمة لتبريد الوقود النووي المنصهر، وهي مياه مشعة بشكل كبير، ويتم معالجة المياه المتراكمة لإزالة غالبية المواد المشعة، ولكنها ما زالت تحوي على التريتيوم.

وتخطط الحكومة اليابانية لتخفيف المياه المعالجة لتقليل مستويات التريتيوم، وفق معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، قبل أن يتم تصريف المياه في البحر.

 


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