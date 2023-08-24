وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق أن أجزاء من الصاروخ الكوري الشمالي ربما سقطت في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي والمياه شرق الفلبين ، في مناطق خارج تلك التي أعلنتها كوريا الشمالية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في السابق.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي عُقد على عجل، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إن الصاروخ أُطلق من منطقة تونجتشانغ-ري فجر اليوم ويفترض أنه مر فوق أوكيناوا إلى المحيط الهادئ، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بعد الإطلاق، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وأظهرت صور التقطتها وكالة "كيودو" للأنباء من مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين، مقذوفا ينطلق من اتجاه موقع إطلاق الأقمار الصناعية فى كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق فشلها في محاولة إطلاق صاروخ "تشول-ريما-1" الذي يحمل قمرا صناعي للاستطلاع يحمل اسم "مان-ريكيونج-1" من منصة البحر الغربي في بلدة تشولسان.