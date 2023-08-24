الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ خطة تخفيف أحمال الكهرباء بسبب درجات الحرارة

وكالات

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، بأنه قد لا يكون لدى شبكتين كهربائيتين أمريكيتين طاقة كافية لتلبية الطلب بالإضافة إلى الاحتياطيات المطلوبة، حيث تقوم المنازل والشركات بتشغيل مكيفات الهواء الخاصة بها هربا من موجة حر شديدة تضرب تكساس وغيرها من الولايات الأمريكية.

وحث مجلس الموثوقية الكهربائية فى تكساس، الذى يدير الشبكة لأكثر من 26 مليون عميل، السكان على الحفاظ على الطاقة طواعية اليوم الخميس لأنه يتوقع نقصا فى السعة الاحتياطية وسط عدم توفر إمدادات.

تحمل شبكات الطاقة احتياطيات لضمان بقاء النظام موثوقا به فى حالة تعطل محطة طاقة كبيرة أو خط نقل بشكل غير متوقع، وعندما لا يكون لدى الشبكة موارد كافية لتلبية الطلب بالإضافة إلى الاحتياطيات المطلوبة، يمكن للمشغلين اتخاذ خطوات طارئة لتقليل الاستخدام وزيادة الإمدادات.

وتشمل هذه الخطوات الواردات من مناطق أخرى، ودعوات للحفاظ على الطاقة، وفى أسوأ الحالات، انقطاعات متناوبة خاضعة للرقابة لتجنب انقطاع التيار الكهربائى غير المنضبط.

يشعر سكان تكساس بالقلق من الطقس القاسى منذ أن تركت عاصفة قاتلة فى فبراير 2021 الملايين بدون كهرباء ومياه وتدفئة لعدة أيام حيث اكافح السلطات لمنع انهيار الشبكة.

تتوقع الأرصاد الجوية الأمريكية أن تصل درجات الحرارة فى هيوستن، أكبر مدينة فى تكساس، إلى 41.7 درجة مئوية اليوم الخميس.