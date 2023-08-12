الهلال الأحمر يحتفل بمائة يوم من العطاء على أرض شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

احتفلت جمعية الهلال الأحمر المصري بمائة يوم من العطاء فى شمال سيناء بمقر فرع الهلال الأحمر بالعريش.

نظم الحفل بحضور متطوعي الهلال الأحمر وأعضاء المجلس الإدارة والإعلاميين، انطلق الحفل بتفقد الحضور مقر جمعية الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، والإستماع إلى شرح مفصل من مسؤول العمليات حول دور غرفة العمليات في التعامل مع حالات الطوارئ والتدخلات السريعة.

وأعرب المشاركون عن ثقتهم الكبيرة في جاهزية الهلال الأحمر لمواجهة أي طارئ بعد زيارتهم للمخازن ومعرض المشغولات، حيث أبدوا إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة.

وفي كلمته، أشاد الدكتور خالد زايد رئيس مجلس الإدارة بالدور التنموي الذي قام به المجلس الإداري السابق، وأكد أن اللقاء الحالي سيتكرر كل مائة يوم لتقديم كشف حساب وعرض الخطة المستقبلية للفترة القادمة.

وتضمنت الفعاليات تكريم الشباب الفاعلين والمشاركين في الأعمال الإغاثية على الحدود السودانية، إلى جانب تكريم الشباب المتميزين في الفرع الذي لعبوا دورًا كبيرًا في نجاح أنشطة الهلال.

وفيما يتعلق بالأنشطة المخططة للمستقبل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن عدة مبادرات منها فتح باب التطوع لاستقبال أعضاء جدد وزيادة عدد المتطوعين كما سيتم تنفيذ مشروع بناء بيئة آمنة ومحفزة للأطفال والنساء في شمال سيناء بالتعاون مع اليونيسف وستعمل الجمعية أيضًا على تنفيذ برنامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية وفتح باب التطوع لاستقبال أعضاء جدد وزيادة عدد المتطوعين.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الشباب الفاعلين والمشاركين في الأعمال الإغاثية على الحدود السودانية، وتكريم الشباب المتميزين في فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء لدورهم الفعال في النجاحات التي حققتها الجمعية.



الهلال الأحمر يحتفل بمائة يوم من العطاء (1)



الهلال الأحمر يحتفل بمائة يوم من العطاء (2)