لو مسافر العيد.. نصائح لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية

كتبت إيناس البنا

التهاب المعدة والأمعاء هو مرض يسببه عدوى والتهاب في الجهاز الهضمي، تشمل أعراضه تقلصات البطن والإسهال والقيء، وفي كثير من الحالات، تشفى الحالة نفسها في غضون أيام قليلة.

في العيد ومع كثرة الفصح والخروجات والزيارت تتزايد فرص تناول الطعام في الخارج ما قد يعرضك للإصابة بالنولة المعوية في الجهاز الهضمى، ومن المضاعفات الرئيسية لالتهاب المعدة والأمعاء هي الجفاف، ولكن يمكن منع ذلك إذا تم تعويض السوائل المفقودة في القيء والإسهال، وقد يحتاج الشخص الذي يعاني من التهاب المعدة والأمعاء الشديد إلى سوائل يتم إعطاؤها عن طريق الوريد (مباشرة في مجرى الدم عبر الوريد - وغالبًا ما يشار إلى الإعداد باسم "التنقيط"). تشمل بعض أسباب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسات والبكتيريا والسموم البكتيرية والطفيليات وبعض المواد الكيميائية وبعض الأدوية.

أعراض التهاب المعدة والأمعاء

يمكن أن تشمل أعراض التهاب المعدة والأمعاء ما يلي وفقا لموقع " betterhealth":

فقدان الشهية

الانتفاخ

الغثيان

التقيؤ

المغص

وجع بطن

إسهال

الشعور بشكل عام بتوعك - بما في ذلك الخمول وآلام الجسم .

علاج التهاب المعدة والأمعاء



يعتمد العلاج على السبب ، ولكنه قد يشمل:

تناول الكثير من السوائل .

تناول مشروبات معالجة الجفاف عن طريق الفم .

المضادات الحيوية إذا كانت البكتيريا هي السبب .

أدوية لقتل الطفيليات إذا كانت الطفيليات هي السبب .

تجنب الأدوية المضادة للقيء أو الإسهال ما لم يصفك طبيبك أو يوصي به ، لأن هذه الأدوية ستبقي العدوى داخل جسمك .

الوقاية من التهاب المعدة والأمعاء



لا يزال غسل اليدين جيدًا بالصابون والماء هو أفضل دفاع ضد انتشار الحشرة.

التهاب المعدة والأمعاء شديد العدوى ، وتشمل الاقتراحات العامة حول كيفية تقليل خطر الإصابة ما يلي:

ابق في المنزل أثناء المرض حتى 48 ساعة بعد توقف الأعراض. إذا استمرت الأعراض ، قم بزيارة طبيبك.

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد الذهاب إلى المرحاض أو تغيير الحفاضات ، أو بعد التدخين ، أو بعد استخدام منديل أو منديل ، أو بعد التعامل مع الحيوانات.

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل تحضير الطعام أو تناوله.

استخدم المناشف الورقية التي تستخدم لمرة واحدة لتجفيف يديك بدلاً من المناشف القماشية ، حيث يمكن للبكتيريا أن تعيش لبعض الوقت على الأشياء.

لا تتعامل مع الأطعمة النيئة والمطبوخة بنفس الأدوات (الملاقط والسكاكين وألواح التقطيع) ، إلا إذا تم غسلها جيدًا بين الاستخدامات.

حافظ على نظافة جميع أسطح ومعدات المطبخ.

حافظ على برودة الطعام البارد (أقل من 5 درجات مئوية) والطعام الساخن (فوق 60 درجة مئوية) لتثبيط نمو البكتيريا.

تأكد من طهي الأطعمة جيدًا.

قم بتنظيف أسطح المطبخ والألعاب ومقاعد المرحاض وطاولات تغيير الحفاضات والصنابير لضمان عدم انتشار العدوى للآخرين في المنزل.

نظف المرحاض والحمام بانتظام (خاصة مقعد المرحاض ومقابض الأبواب والصنابير).

نظف طاولات تغيير الطفل بانتظام.

عند السفر إلى الخارج ، اشرب المياه المعبأة فقط، لا تنسى أن تغسل أسنانك بالمياه المعبأة أيضًا، تجنب بوفيهات الطعام والأطعمة غير المطهية أو الفواكه والخضروات المقشرة والثلج في المشروبات.