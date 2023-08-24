اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 02:57 م
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المشدد 6 سنوات لعاطل وتغريمه 100 ألف جنيه لإتجاره فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

الخميس، 24 أغسطس 2023 02:08 م
المشدد 6 سنوات لعاطل وتغريمه 100 ألف جنيه لإتجاره فى المواد المخدرة بكفر الشيخ حبس -أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، بالسجن المشدد 6 سنوات على " ا.ا.ع.ع.ح"، عاطل، 35 سنة من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، كما قضت المحكمة بتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، وذلك في القضية رقم 3508  لسنة 2023 جنح مركز كفر الشيخ والمقيدة برقم 1511  لسنة 2023.

 

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "ا.ا.ع.ع.ح"، بدون عمل من إحدى قرى مركز كفر الشيخ للمحاكمة بمحكمة جنايات كفر الشيخ لاتهامه بأنه أول شهر أبريل الماضي بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ قد تم ضبطه محرزا لجوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار به.

 

وكان معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ قد وردت إليه معلومات أكدتها التحريات بأن المتهم يقوم بالإتجار في الهيروين بدائرة المركز، وبعد استئذان النيابة العامة وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس به 77لفافة هيروين مخدر ،هاتف محمول، مبلغ مالي ، وأقر بأن الهيروين الذي ضبط بحوزته كان للإتجار به ، والمبلغ المالي حصيلة ذلك ، والتلفون للاتصال بزبائنه، وبعد تداول الجلسات قضت هيئة المحكمة بالإجماع بحكمها السابق.

 


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