المبعوث الأممى بسوريا يعرب عن قلقه تجاه معاناة السوريين فى توفير الغذاء

كتبت ـ هند المغربى

أعرب جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة المعنى بسوريا عن القلق البالغ من تدهور الأوضاع فى سوريا ومعاناة السوريين داخل وخارج وطنهم، مشيرا إلى معاناة الكثيرون من السوريين لتوفير الغذاء لأسرهم فى ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء والوقود، وخروج ذلك عن نطاق السيطرة..

وأشار المسؤول الأممي إلى انخفاض قيمة الليرة السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 80%، لافتا إلى اتخاذ عدة خطوات للاستجابة لذلك التدهور بما فيها مضاعفة الحد الأدنى للأجور الحكومية ليصل إلى 13 دولارا شهريا. جاء ذلك خلال تقريره لمجلس الأمن..

ودعا جير بيدرسون إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا التي لم تتلق سوى 25% من قيمة المبلغ المطلوب للقيام بأنشطة الإغاثة خلال عام 2023. كما تلقت الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين 10% فقط من إجمالي التمويل اللازم لها.

ولفت بيدرسون إلى أن الجميع يدفع ثمنا باهظا للصراع، وأولهم الشعب السورى الذى خسر معظمه كل شىء تقريبا على مدى أكثر من عشر سنوات، مؤكدا إن الوضع يصبح أكثر صعوبة فى ظل تراجع الاهتمام والتمويل الدوليين لسوريا.