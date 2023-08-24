القضاء الإدارى يلغى قرار التعليم بحجب نتيجة طالب ثانوية عامة بالشرقية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالزقازيق، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من حجب نتيجة أحد الطلاب بشهادة الثانوية العامة لعام2023، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد متولى، رئيس الدائرة وأمانة سر ميخائيل رشدى

وألزمت محكمة القضاء الإدارى، وزارة التربية والتعليم فى الدعوى رقم 10117 لسنة 28 ق، المقامة من السيد مهدى، المحامى وكيلا عن الطالب " أشرف م" بمرحلة الثانوية العامة، بتشكيل لجنة فنية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الاجابة الخاص بورقة إجابة الطالب موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئى بمعرفة جهة الإدارة، حيث كان قد تم إلغاء امتحان مادة للطالب، مما ترتب عليه حجب نتيجة كاملة وحرمانه من الحصول على نتيجة أخر العام.