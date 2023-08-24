"العربية": جثة قائد فاجنر بمكتب الطب الشرعى.. والتحقيقات مستمرة بموسكو

وكالات

أفاد موقع العربية، بأن جثة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين موجودة في مكتب الطب الشرعي، مع تطويق أمني للمشرحة، وأضاف أن لجنة التحقيق الروسية تدرس كل السيناريوهات بما فيها انفجار الطائرة من الداخل، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وكانت قد أغلقت قوات الأمن الروسية منطقة سقوط طائرة بريجوجين، وأضاف أن حطام طائرة بريجوجين امتد لأكثر من كيلومترين والتحقيقات مستمرة.

وبعد إعلان وكالة الطيران الروسية أن زعيم فاجنر كان على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت قرب موسكو، أكدت قناة على "تليغرام" مرتبطة بفاجنر مساء الأربعاء مقتل بريجوجين.

وقال منشور على قناة "جراي زون": "رئيس مجموعة فاجنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفجيني فيكتوروفيتش بريجوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".

وأضاف المنشور "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".

إلى هذا، أكّدت هيئة النقل الجوي الروسية أنّ قائد مجموعة فاجنر كان على متن الطائرة الخاصّة التي تحطّمت الأربعاء في روسيا وقُتل كلّ من كان على متنها.