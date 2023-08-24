العثور على جزء من طائرة قائد فاجنر على بعد كيلومترين من موقع تحطمها

وكالات

تم العثور على أحد أجزاء الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، والتي كان على متنها قائد مجموعة "فاجنر" يفجينى بريجوجين، وذلك على بعد نحو كيلومترين من مكان التحطم.

وحسب موقع روسيا اليوم، الجزء الذي تم العثور عليه يقع عند مدخل قرية كوجينكينو على بعد حوالي كيلومترين عن موقع التحطم، وأن الشرطة طوقت المكان.

وتم إنشاء مخفر لشرطة المرور على طريق ريفي قرب مدخل قرية كوجينكينو، وأن رجال الشرطة أغلقوا جزءا من الطريق المتاخم للحقل عند مدخل القرية، ويطلبون من السيارات الاستدارة دون تحديد سبب إغلاق الطريق.

وأفادت هيئة الطيران المدني الروسية مساء الأربعاء بوجود عشرة أشخاص على متن الطائرة المنكوبة، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، مشيرة إلى مصرعهم جميعهم.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريجوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاجنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.