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خدمات الطوارئ الروسية: انتهاء عملية البحث عن جثث ركاب الطائرة المحطمة شمال موسكو

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:59 م
خدمات الطوارئ الروسية: انتهاء عملية البحث عن جثث ركاب الطائرة المحطمة شمال موسكو طائرة قائد فاجنر
كتب أحمد عرفة

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أكدت خدمات الطوارئ الروسية،  انتهاء عملية البحث عن جثث ركاب الطائرة المحطمة شمال موسكو والتي كان يتواجد بها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وفي وقت سابق نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام روسى تأكيده أن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو مملوكة لقائد فاجنر .

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة التي كان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين على قائمة ركابها، كما أكدت خدمات الطوارئ الروسية، العثور على ثماني جثث في موقع تحطم الطائرة الخاصة بقائد فاجنر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن لديها علم بالتقارير الخاصة بمقتل قائد فاجنر وسنواصل مراقبة الوضع، وقال الحرس الوطني الروسي: يفجيني بريجوجين كان ضمن قائمة المسافرين علي متن الطائرة المحطمة.


طائرة قائد فاجنر

قائد فاجنر

سقوط طائرة

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هيئة الطيران المدني الروسية

روسيا

قائد مجموعة فاجنر

موسكو

وزارة الدفاع الروسية

يفجينى بريجوجين

يفجيني بريجوجين



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