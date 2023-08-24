السيرة الذاتية للمستشار تامر فرجانى القائم بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

كتب – أحمد عبد الهادى – محمد أبو ضيف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.

تولى المستشار تامر عبد الحميد فرجاني، منصب مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.

ويعد الفرجانى من أبرز أعضاء النيابة العامة على مدى السنوات الماضية، وتولى التحقيقات فى قضايا عديدة مهمة عندما كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ثم انتقل الى محكمة استئناف القاهرة، وبعد تولى المستشار حمادة الصاوي، منصب النائب العام، تم تعيينه مديرا لإدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام.