السجن المشدد 5 سنوات لعاطل تعاطى مخدر الحشيش داخل شقة فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشر، بمعاقبة المتهم " ع.ع.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالى قدرة 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتعاطى المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5393 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الجمرك، يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة للتعاطى بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أنه على اثر بلاغ من صاحب شقة بدائرة القسم، يفيد بضبط المتهم " ع.ع.م" عاطل، وبحوزته علبة سجائر تحوى بداخلها على عدد 2 لفافة لمخدر الحشيش، وامسك به وطلب له قسم الشرطة، وتبين من تحريات ضباط مباحث القسم، أنه تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة، وأن تلك المواد المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، أن المواد المخدرة المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 02.63 جراما، وبعد الاطلاع على المادة رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل برقم 170 لسنة 1981، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.