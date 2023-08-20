المشدد 5 سنوات لعاطل تعدى على ابنة زوجته فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بمعاقبة المتهم "ه.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدى على المجني عليها "و.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12980 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال تواجد المجني عليها ربة منزل بمسكنها، فؤجئت بحضور المتهم، زوج والدتها، وحاول التعدى عليها، وبعد فترة كرر فعلته، فقاومته وأبلغت والدتها وذويها والجيران، وتم طرده من المسكن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليها وشهادة الشهود، وتبين أن المتهم تعدي من قبل بالضرب على المجني عليها، وذلك من أجل ارتكاب الواقعة، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهم.