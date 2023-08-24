اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 830 ألف جنيه

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:32 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 830 ألف جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص)، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى) وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (830,000 ثمانمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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