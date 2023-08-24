الحيوانات الأليفة في المنزل والرياضة أبرزها.. وسائل تساعد فى تحسين حالتك النفسية

كتبت رانيا عامر

قد يمر البعض بحالة مزاجية سيئة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها العامل النفسى بالإضافة إلى سوء التغذية، ونعرض فى السطور التالية بعض الخطوات التى تساعد فى التخلص من الاكتئاب.

ومن جانبه أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف ثلاث وسائل يمكن أن تساعد على التخلص من حالة الاكتئاب، أولها الاستعانة بأحد المقربين، وذلك وفقا لما نشرته وكالة" فيستي. رو".

وكشفت نتائج الأبحاث الحديثة، أن وجود الحيوانات الأليفة في المنزل تقلل من خطر تطور حالة الاكتئاب وتساعد على التخلص منه.

وذكر الطبيب أن السبب الرئيسي وراء إصابة معظم الحالات بالاكتئاب هو تفكيرهم بما كان بإمكانهم تغييره، ولكن لم تكن لديهم هذه الإمكانية. وللتخلص من تلك الحالة يجب على الشخص عدم التفكير في هذه المسألة نهائية .

ونصح الطبيب الأشخاص المصابين بالاكتئاب بتقليل التفكير في الغد، وحينها سيشعر الشخص المصاب بتحسن حالته. بالإضافة إلى تناول المكسرات التي تساعده على درء الاكتئاب .

كما أن ممارسة النشاط الرياضي بانتظام يشعرك بالسعادة وظهور هرمون السعادة الذي يسمي "الإندورفين" ، أن التمارين المنتظمة تشجع الدماغ على إعادة توصيل نفسه بطرق إيجابية .

وأكدت إحدى الدراسات أن تناول المكسرات يرتبط به انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، لذا فينصح الأطباء بوضع المكسرات ضمن نظامك الغذائي باستمرار .