الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 30 طالبا ضمن ورش تنمية مهارات الموهوبين

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استقبلت الحديقة النباتية بأسوان، مجموعة من الطلاب الموهوبين لإقامة ورش تنمية مهارات فى مجال التصوير الفوتوغرافى، تحت إشراف إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

وكان فى استقبال الطلاب الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، والذى قدم شرحًا وافيًا للطلاب البالغ عددهم نحو 30 طالبًا، حول مكونات الجزيرة النباتية باعتبارها مزارًا سياحيًا هامًا وحديقة تضم أندر النباتات والأشجار حول العالم.

وأكد مدير عام الحديقة النباتية، لـ"اليوم السابع"، أنه ساعد الطلاب على التعريف بالمكان بهدف رفع الوعى المعرفى للطلاب والتأكيد على أهمية الأشجار والنباتات فى التعامل مع الطقس، مشيرًا إلى أنه فى نهاية اليوم، حث الطلاب على هذه المعانى من خلال تنظيم مسابقات تنافسية بينهم وإهدائهم جوائز تحفيزية عبارة عن نباتات زينة وأشجار لزراعتها والاهتمام بها فى محيط مجتمعهم.

ومن جانبها، أوضحت هالة عزت، مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، أن ورشة التصوير الفوتوغرافى ضمن ورش وأنشطة أخرى تحرص عليها الإدارة، لتنمية مهارات الطلاب الموهوبين وتعديل السلوك والقيم، وإثراء الجانب المعرفى من خلال الإطلاع على معلومات يقدمها المسئول عن الموقع السياحى والأثرى الذى يزوره الطلاب خلال فترة الورش.

وأشارت هالة عزت، إلى أن ورشة عمل "التصوير الفوتوغرافى" استغرقت نحو 4 أيام، وضمت نحو 30 طالبًا، واستهدفت أماكن الطبيعة فى أسوان ومنها الحديقة النباتية، لالتقاط صور من الطبيعة الساحرة التى تتميز بها محافظة أسوان، ومساعدة هؤلاء الطلاب على تنمية مهاراتهم الفنية ورفع قدراتهم وتشجيعهم على الإبداع.

جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (1)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (2)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (3)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (4)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (5)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (6)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (7)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (8)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (9)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (10)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (11)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (12)



جانب من ورش التصوير الفوتوغرافى فى الحديقة النباتية (13)



