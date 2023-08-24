الانتهاء من التصور النهائى للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الانتهاء من التصور النهائى للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.. «الوطنية للانتخابات» تعاين المقار الانتخابية.. ووليد حمزة: بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع التضامن لتوزيع ذوى الههم على اللجان الأرضية".

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