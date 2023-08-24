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الانتهاء من التصور النهائى للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 24 أغسطس 2023 07:15 م
الانتهاء من التصور النهائى للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الانتهاء من التصور النهائى للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.. «الوطنية للانتخابات» تعاين المقار الانتخابية.. ووليد حمزة: بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع التضامن لتوزيع ذوى الههم على اللجان الأرضية".
 
 
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