اليوم السابع
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الأمن العام يضبط سيدة مطلوبة فى تنفيذ أحكام بإجمالى 87 سنة سجن

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:30 ص
الأمن العام يضبط سيدة مطلوبة فى تنفيذ أحكام بإجمالى 87 سنة سجن سيدة متهمة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) ، محكوم عليها بالحبس (87 سنة وكفالات وغرامات مالية فى 134 حُكم (جزئى ، غرامة) بتهم (تبديد – مبانى - سرقة تيار كهربائى).
 
ونجحت الجهود في ضبط  (مهندس مدنى - مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة) ، محكوم عليه بالحبس (73 سنة وكفالات مالية فى 53 حُكم جزئى بتهم "تبديد ، ضرب") و (صياد - مقيم بدائرة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس (14سنة وكفالات وغرامات مالية فى 52 حُكم (مستأنف - جزئى - غرامة" بتهم (تبديد ، إشغال) و (عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز أبو حمص بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس (73 سنة وكفالات وغرامات مالية فى (67 حُكم "جزئى ، مستأنف ، غرامة") بتهم (تبديد ، ضرب ، سرقة تيار كهربائى).
 
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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