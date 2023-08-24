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الأمم المتحدة: أكثر من 15 مليون شخص باليمن بحاجة إلى المياه النظيفة

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:00 ص
الأمم المتحدة: أكثر من 15 مليون شخص باليمن بحاجة إلى المياه النظيفة اليمن - أرشيفية
وكالات

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أكدت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، حاجة 15 مليون يمني إلى مياه نقية وخدمات الصرف الصحي، إثر الصراع الدائر في اليمن للعام التاسع توالياً.
 
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أكثر من 15 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة للحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي".
 
وأضاف: "مع ذلك، لا تزال مجموعة المياه والصرف الصحي ممولة بنسبة 28 في المئة".
 
ويوم السبت الماضي، حذرت الأمم المتحدة، من كارثة إنسانية في اليمن، جراء النقص الحاد في تمويل مشاريعها الإنسانية والإغاثية، داعيةً المانحين إلى تدخل عاجل لتغطية الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى أنه الخطة ممولة بنسبة 30 في المئة فقط.

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