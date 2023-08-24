افتتاح تصفيات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم النسائية بمدينة الإسكندرية

ورحب محافظ الاسكندرية، بجميع الحضور والفرق المشاركة في البطولة، متمنيا التوفيق لهم والاستمتاع بأجواء مدينة الاسكندرية وزيارة معالمها.

شهد الافتتاح جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال افريقيا ومحمود الهماني سكرتير عام شمال افريقيا والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

ويشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، افاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب".