افتتاح تصفيات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم النسائية بمدينة الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، تصفيات اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال افريقيا للأندية النسائية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 الي 30 أغسطس الجاري .
ورحب محافظ الاسكندرية، بجميع الحضور والفرق المشاركة في البطولة، متمنيا التوفيق لهم والاستمتاع بأجواء مدينة الاسكندرية وزيارة معالمها.
شهد الافتتاح جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال افريقيا ومحمود الهماني سكرتير عام شمال افريقيا والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.
ويشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، افاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب".
تصفيات إتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم النسائية (1)
تصفيات إتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم النسائية (2)
تصفيات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم النسائية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة