اختبارات لاكتشاف سرطان المرارة.. تعرف على طرق العلاج

كتبت نهير عبد النبى

سرطان المرارة واحد الأمراض السرطانية، ويعد معدل الشفاء من سرطان المرارة ممتازًا إذا كان في مراحله المبكرة ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية إزالته بالجراحة.وحسب ما ذكره موقع helthy من الصعب اكتشاف سرطان المرارة لأن الأعراض لا تظهر في المراحل المبكرة. وعندما تظهر الأعراض، فإنها تشبه الحالات الأكثر شيوعًا، مثل حصوات المرارة أو انسداد القناة الصفراوية .

تشمل الأعراض ما يلي:



-ألم في الجزء العلوي من البطن .

-اصفرار الجلد واصفرار بياض عينيك ( اليرقان ).

-كتل في بطنك.

-فقدان الوزن غير المبرر .

-الغثيان والقيء .

-الانتفاخ .

حمى .

كيف يتم تشخيص سرطان المرارة؟

نظرًا لأنه نادرًا ما تكون هناك علامات أو أعراض في المراحل المبكرة، ولأن هذه الأعراض تشبه حالات أخرى، فغالبًا ما يقوم مقدمو الخدمة بتشخيص سرطان المرارة في وقت متأخر. غالبًا ما يكتشفون ذلك بسبب إصابتك بحصوات في المرارة أو تحتاج إلى إزالة المرارة.

إذا اشتبه مقدم الخدمة في احتمال إصابتك بسرطان المرارة، فسوف يقوم بفحصك والسؤال عن تاريخك الطبي. ثم يقومون بإجراء الاختبارات.

ما هي الاختبارات التي سيتم إجراؤها لتشخيص سرطان المرارة؟



قد تشمل الاختبارات الاختبارات المعملية وإجراءات التصوير والعمليات الجراحية البسيطة.

-التحاليل المخبرية

تكتشف الاختبارات المعملية المواد الموجودة في الدم والتي قد تكون علامات الإصابة بالسرطان .

-اختبار وظائف الكبد : يقيس مستويات بعض المواد التي يفرزها الكبد، والتي قد تشير إلى أن سرطان المرارة يؤثر على الكبد.

-فحص المستضد السرطاني المضغي (CEA) : يقيس مستويات CEA، وهو علامة الورم التي تطلقها الخلايا السليمة والسرطانية. المستويات العالية قد تكون علامة على سرطان المرارة.

-اختبار CA 19-9 : يقيس مستويات علامة الورم CA 19-9 في الدم. يمكن أن تشير المستويات المرتفعة إلى سرطان المرارة أو البنكرياس.

اختبارات التصوير



تسمح اختبارات التصوير لمقدمي الرعاية الصحية بالبحث عن السرطان وعلامات انتشار السرطان.

الموجات فوق الصوتية على البطن : اختبار تصوير يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صور للأعضاء الموجودة داخل البطن. قد تحتاج إلى إجراءات تصوير إضافية، مثل التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي، إذا اكتشف الموجات فوق الصوتية كتلة يمكن أن تكون سرطان المرارة.

التصوير المقطعي المحوسب : نوع من الأشعة السينية التي تلتقط صورًا تفصيلية للأعضاء الداخلية.

التصوير بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي) : اختبار تصوير يستخدم المغناطيس وموجات الراديو وجهاز الكمبيوتر لإنشاء صور للجزء الداخلي من جسمك.

الموجات فوق الصوتية بالمنظار : الموجات فوق الصوتية التي تستخدم أداة تشبه الأنبوب تسمى المنظار الداخلي لإنشاء صور للجهاز الهضمي.

تصوير القناة الصفراوية والبنكرياس بالطريق الراجع بالمنظار (ERCP) : إجراء بالأشعة السينية يلتقط صورًا للقنوات الصفراوية. يمكن أن يؤدي سرطان المرارة إلى تضييق هذه القنوات.

العمليات الجراحية



تسمح الإجراءات الجراحية لمقدمي الرعاية الصحية بالوصول المباشر إلى الأنسجة التي تحتوي على خلايا سرطانية.

-الخزعة : يقوم مقدم الرعاية الصحية بإزالة عينة من الأنسجة وفحصها تحت المجهر بحثًا عن الخلايا السرطانية. الخزعة هي الطريقة الوحيدة لتأكيد تشخيص سرطان المرارة.

-تنظير البطن : يقوم مقدم الخدمة بإدخال منظار البطن (أنبوب رفيع مضاء) في بطنك من خلال شق صغير (قطع) لفحص المرارة والأنسجة القريبة. يمكن أن يساعد تنظير البطن مقدم الخدمة على تحديد مدى انتشار السرطان.

ما هي مراحل سرطان المرارة؟



يتيح تصنيف مراحل السرطان لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر خارج موقعه الأصلي ، ولتحديد مدى انتشار السرطان، سيقوم مقدم الخدمة الخاص بك بتعيين رقم (من صفر إلى أربعة) لسرطانك. كلما زاد العدد، زاد انتشار السرطان في جميع أنحاء الجسم.

كيف يتم علاج سرطان المرارة؟

تؤثر مرحلة السرطان على العلاج وأهداف العلاج. في حالات السرطان في المراحل المبكرة، غالبًا ما يكون الهدف هو إزالة السرطان، حتى لا يعود مرة أخرى. إذا كان المرض أكثر تقدمًا، فقد تتضمن أهداف العلاج إطالة عمرك وإدارة الأعراض.

علاج سرطان المرارة في المراحل المبكرة

إن سرطان المرارة في مرحلة مبكرة والذي يمكن لمزود الخدمة الخاص بك إزالته من خلال الجراحة له أفضل نتائج العلاج.

-الجراحة : قد يقوم مقدم الرعاية الصحية المسمى أخصائي الأورام الجراحي بإزالة المرارة والأنسجة المجاورة ( استئصال المرارة ). إذا أجريت لك عملية استئصال مرارة بسيطة، فسيقوم الجراح بإزالة المرارة فقط. من خلال استئصال المرارة الموسع، سيقوم الجراح بإزالة الأنسجة الأخرى التي تحتوي على خلايا سرطانية، مثل العقد الليمفاوية المصابة أو جزء من الكبد.

-العلاج الإشعاعي : يستخدم هذا العلاج جهازًا خارج الجسم ( EBRT ) لتوجيه الإشعاع إلى السرطان. يقتل الإشعاع الخلايا السرطانية أو يبطئ نمو الورم مع تقليل الضرر الذي يلحق بالخلايا السليمة. قد تحتاج إلى هذا العلاج بعد الجراحة لقتل أي خلايا سرطانية متبقية. يمكن أن يوفر الإشعاع أيضًا تخفيفًا للأعراض.

-العلاج الكيميائي : يستخدم العلاج الكيميائي أدوية لقتل الخلايا السرطانية أو منعها من التكاثر. مثل الإشعاع، قد يساعد العلاج الكيميائي في تدمير أي خلايا سرطانية متبقية بعد الجراحة. قد يوصي مزود الخدمة الخاص بك بالعلاج الكيميائي إلى جانب العلاج الإشعاعي.