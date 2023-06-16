أعراض سرطان المرارة وأسباب الإصابة وطرق الوقاية

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من أنواع الأمراض السرطانية ويعتبر سرطان المرارة واحدا منها، حيث تحمل القنوات الصفراوية سائلًا يسمى الصفراء ، والذي يستخدم للمساعدة في الهضم من الكبد، و يتم إنتاجه إلى الأمعاء، فالمرارة هي مكان يتم فيه تخزين العصارة الصفراوية ويقع بين الكبد والأمعاء.

وحسب ما ذكره موقع WEBMED لا تظهر الأعراض غالبًا حتى المراحل المتقدمة.فقد لا يكون لديك أي علامات للسرطان في المراحل المبكرة ومع ذلك .

إذا انتشر سرطان المرارة إلى أعضاء أو أنسجة أخرى ، فقد تلاحظ:

-اليرقان أو اصفرار بياض العين والجلد

-فقدان الوزن المفاجئ

-استفراغ و غثيان

-بول داكن اللون

-كتل في البطن

-شهية أقل

قد تكون معرضًا لخطر متزايد إذا كان لديك تاريخ من أمراض المرارة الأخرى.

لا نعرف على وجه اليقين ما الذي يسبب هذا النوع من السرطان ، ولكن هناك بعض الأشياء التي تسمى "عوامل الخطر" التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة و تشمل عوامل خطر الإصابة بالمرارة ما يلي:

-الجنس: يتطور هذا السرطان بشكل متكرر عند النساء.

-العمر: كلما تقدمت في العمر ، تزداد مخاطرك.

-الوزن: الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لديهم مخاطر أكبر.

التاريخ الطبي: إذا كنت مصابًا بحصوات في المرارة ، فأنت معرض لخطر أكبر من أولئك الذين لا يعانون منها لديك أيضًا مخاطر متزايدة إذا كنت تعاني من حالات أخرى تؤثر على المرارة أو القنوات الصفراوية ، بما في ذلك:

-الاورام الحميدة في المرارة

-التهاب أو عدوى مزمنة

-التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي (التهاب القنوات الصفراوية)

يمكن الوقاية من بعض أنواع السرطان من خلال الفحص المنتظم ، مثل سرطان القولون. لسوء الحظ ، نظرًا لأن سرطان المرارة غير شائع ، لا يوصى بأي اختبار فحص للأشخاص الذين ليس لديهم أعراض إذا كانت لديك علامات المرض ، فقد يطلب طبيب الرعاية الأولية إجراء اختبار أو عدة اختبارات لتحديد سبب الأعراض لهذا السبب من المهم الوصول إلى الطبيب بسرعة إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي و يمكن أن تساعد الاختبارات في الوقت المناسب في اكتشاف هذا السرطان مبكرًا عندما تكون معدلات البقاء على قيد الحياة أعلى.

على الرغم من أنه لا يمكنك منعه ، إلا أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذا النوع وغيره من أنواع السرطان عن طريق:

-الحفاظ على وزن صحي

-ممارسة الرياضة بانتظام

-اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة