إضراب شركات الغاز فى أستراليا يهدد بارتفاع الأسعار بأوروبا 50%

فاطمة شوقى

ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 5.21% في جلسة أمس الأربعاء وأغلق التعاملات عند 42.90 يورو لكل ميجاوات ساعة، وذلك بسبب إضراب العمال فى شركتى للغاز الطبيعى الأسترالى، مما يسلط الضوء على مخاوف السوق بشأن اضطرابات الإمدادات المحتملة، حيث أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الغاز بنسبة 50% فى الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أنه وفقا للمتخصصين الماليين، فإن سعر الوقود مدفوع بالمفاوضات بين النقابات والشركات في محطات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وهو الوضع الذي يجعل السوق متوترة بشأن احتمال حدوث إضراب.

وأوضحت الصحيفة إلى أن إضراب محتمل لنحو 700 عامل في منشآت للغاز الطبيعي تابعة لشركتي "Woodside Energy" و"Chevron" في أستراليا للمطالبة بتحسين أوضاعهم أثار مخاوف من نقص إمدادات الغاز المسال، التي زاد الاعتماد عليها بشكل كبير، بعد تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي المنقول عبر الأنابيب لأوروبا بعد الحرب الأوكرانية.

وبحسب التقديرات فإن التوقف الجزئي لشحنات الغاز إلى أوروبا ومناطق جغرافية أخرى سيعني سحب 10% من إمدادات الغاز من التداول، مع الاخذ بالاعتبار أن أستراليا هي واحدة من الدول الثلاث التي تتمتع بأعلى الصادرات.

وتطالب النقابات التي تمثل العاملين في الخارج في الشركتين بأجور وظروف أفضل، كما أدى التهديد بالإضراب إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وخلال الساعات القليلة المقبلة، سيجلس عمال الشركات والمديرون التنفيذيون على طاولة مفاوضات جديدة لمنع إغلاق محطات استخراج الغاز الطبيعي المسال وتعريض الاستقرار الذي بدا أن تكلفة المواد الخام له بعد رفض أوروبا الشراء للخطر.

وقال نوربرت روكر، رئيس قسم الاقتصاد وأبحاث الجيل القادم في بنك جوليوس باير ، إن عادت التوترات إلى أسواق الطاقة الأوروبية. فقد تسبب خطر حدوث إضراب واضطرابات مرتبطة بالتصدير في أماكن بعيدة مثل الجرف الشمالي الغربي لأستراليا في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 30٪ في يوم واحد".

وأشار الخبير إلى أن أوروبا تعتمد على واردات الغاز من السوق العالمية. ونتيجة لذلك، تعكس الأسعار في القارة الرغبة في الدفع مقابل هذه السلعة وتتنافس مع المشترين الآسيويين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وبدرجة أقل الصين. وعلق قائلاً: "ومع ذلك، فإن المخاطر الحقيقية على العرض تبدو منخفضة".

ومع هذه الأزمة الجديدة، أظهرت الأسعار مرة أخرى حساسيتها. منذ أن تم لمس أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر في 28 يوليو في السوق الأوروبية، ارتفع سعر الغاز بنسبة 50%. وعلى وجه التحديد، في نهاية الشهر الماضي، حدد الصندوق TTF سعرًا قدره 26 يورو لكل ميجاوات في الساعة. خلال الأيام الماضية، وصلت الأداة المتداولة في هولندا إلى 42 يورو ميجاوات في الساعة.