إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم ببلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 11 شخصا فى تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق بلطيم الشيخ مبارك، وجرى نقل الصابين، لمستشفى بلطيم النموذجى، لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً يفيد بإصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة طريق بلطيم الشيخ مبارك، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بلطيم المركزي، وتبين إصابة كل من علاء ماهر فرج السيد، 46 سنة، سائق الميكروباص باشتباه كسر بالقدمين، وسمير إبراهيم علي عطية 55 سنة، بجرح بالرأس وجرح بالقدم اليمنى وجرح باليد اليمنى، وفؤاد عبد ربه عبد العاطي العسقول، 70 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بالجسم، ومحمد فؤاد عبد ربه عبد العاطي العسقول، 16سنة، طالب، بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت روايده ياسين البسيوني، 44سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمن، وإبراهيم خالد عبد العليم محمد، 23سنة، بجروح باليد اليمنى والرأس، ومحمد علي ابراهيم السيد، 23سنة، بكدمات بالساق اليسرى، وسحر السيد محمد عبد الحميد محمد ، 47سسنة، بكدمات بالرأس، وأيه السيد عبد الفتاح أحمد، 17سنة، بكدمات بالجسم، وهذي رمضان محمد أحمد، 46سنة، بكدمات بالجسم، وعمر أشرف محمد مصطفى ، 4سنوات، بكدمات بالجسم.