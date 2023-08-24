إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة فى الشرقية

أصيبت فتاة بمحافظة الشرقية، بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة، وتم نقلها إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس "إ م" 17 عاما مقيمة نطاق مركز فاقوس مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، وتحويلها إلى وحدة قسم السموم بمستشفى الزقازيق الجامعى، وتبين حدوث إصابتها إثر تناولها مادة سامة بالمنزل، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل استقبل مستشفى السعديين ربة منزل تدعى " أمال م " 65 سنة، مقيمة قرية الصنافيين، مصابة باشتباه كسر بالفقرات، إثر سقوطها من سلم بالمنزل وتم تقديم الإسعافات الأولية لها.