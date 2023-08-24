إصابة أم وطفليها فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

أصيبت أم وطفليها فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب السيارة بعد دخلة الطريق الإقليمى باتجاه القاهرة ووجود 3 مصابين وهم أم وطفليها وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.