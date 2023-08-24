اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 11:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:26 ص
مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى انقلاب ميكروباص - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقي مواطن مصرعه وأصيب 15 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام ومستشفي الواسطي ببني سويف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي عند دخلة أبو صير.

على الفور، نتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة 15 آخرين وتم نقل الجثة و10 مصابين إلى مستشفي الفيوم العام بينما نقل 5 مصابين آخرين الي مستشفي الواسطي المركزي بمحافظة بني سويف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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