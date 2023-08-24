إحالة شخصين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة، شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة منشأة ناصر.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط شخصان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما" وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 متر - الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.