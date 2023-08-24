أهم المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف خلال 2022.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول والغاز تشجيع الاستثمار فى مجال الاستكشاف والتنمية والإنتاج، وطرح مزايدات جديدة والعمل على زيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول فى المناطق الواعدة وفى مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة وفيما يلى أهم المزايدات المطروحة خلال عام2022 وكانت كالتالى.

1- سعياً لزيادة رقعة الاستكشاف وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية تم طرح المزايدة المحدودة لمنطقة شمال كينج مربوط البحرية بإجمالى مساحة 2582كم2.

2- وقد اسفرت نتائجها عن إسناد المنطقة إلى شركة بى بى مصر باجمالى استثمارات تقدر بـ 89مليون دولار.

3- كما طرحت ايجاس 12 قطاعاً مقسمة إلى 6قطاعات بحرية بالبحر المتوسط و 6 قطاعات أرضية بالدلتا ، وذلك بالمزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، وجار تقييم العروض بعد الإغلاق النهائي للمزايدة منتصف يوليو، وقد تم طرح المزايدتين رقميا عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

يذكر أن المزايدات يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG) ) والتى أطلقتها وزارة البترول مطلع عام 2021 فى إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها فى مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية فى طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار، حيث توفر البوابة وصولاً رقمياً وسريعاً للمعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة المطروحة ومناطقها والبيانات الفنية لكل منطقة والمسح السيزمى وبيانات الآبار بالإضافة إلى البنود والشروط الأساسية ونموذج الاتفاقية وإجراءات المشاركة فى المزايدة.