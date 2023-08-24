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أماكن توافر لقاح ومصل السعار بالقليوبية.. تعرف عليها

الخميس، 24 أغسطس 2023 08:30 م
أماكن توافر لقاح ومصل السعار بالقليوبية.. تعرف عليها وزارة الصحة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن أماكن تلقي جرعات لقاح مرض السعار بالمستشفيات حيث بتوفر في جميع المستشفيات، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد عبد المقصود، والدكتورة فاطمة أبو جرة مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه في حالة احتياج الحالة لتلقي المصل بجانب اللقاح "حسب تقييم الطبيب" يجب التوجه لمركز العقر المتواجد بمستشفي حميات بنها وحميات قليوب.
 
جدير بالذكر أن مرض السعار هو مرض فيروسي مميت ينتقل من الحيوانات الثديية للإنسان في حالة العقر أو الخدش، وتتمثل أعراض الإصابة بالمرض في الصداع وفرط الحركة أو الخمول ومن ثمَ يؤدي إلي الوفاة.
 
وأهاب وكيل الوزارة، جميع المواطنين بضروره سرعة غسل الجرح بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وتطهير الجرح في حالة الإصابة ثم التوجه لأقرب مركز للعقر لتلقي اللقاح.
 
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أماكن توافر لقاح ومصل السعار

 


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