مياة المنوفية: إرسال فريق من فرع شبين لحل مشكلة طفح الصرف بأحد الشوارع

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن إرسال فريق من شركة مياة الشرب والصرف الصحى بفرع شبين الكوم إلى شارع شرق مديرية الشؤون الصحيه بالبر الشرقي بشبين الكوم المنوفية، وذلك لحل مشكلة طفح الصرف الصحى بالشارع .
وكان محمد نجيب عبد الله قد أرسل استغاثة لموقع اليوم السابع تضرر فيها من طفح الصرف الصحى بشارع شرق مديرية الشؤون الصحيه بالبر الشرقي بشبين الكوم المنوفية، وأمام المعمل الإقليمي للتحليل الطبي الكيميائي شرق مديرية الشؤون الصحيه بالبر الشرقي بشبين الكوم المنوفية.
مياة المنوفية: إرسال فريق من فرع شبين لحل مشكلة طفح الصرف بأحد الشوارعالخميس، 24 أغسطس 2023 02:32 م
صرف صحى - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن إرسال فريق من شركة مياة الشرب والصرف الصحى بفرع شبين الكوم إلى شارع شرق مديرية الشؤون الصحيه بالبر الشرقي بشبين الكوم المنوفية، وذلك لحل مشكلة طفح الصرف الصحى بالشارع .
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن إرسال فريق من شركة مياة الشرب والصرف الصحى بفرع شبين الكوم إلى شارع شرق مديرية الشؤون الصحيه بالبر الشرقي بشبين الكوم المنوفية، وذلك لحل مشكلة طفح الصرف الصحى بالشارع .
الموضوعات المتعلقة
رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد محطة معالجة دناصور بالشهداء ضمن مبادرة حياة كريمةالسبت، 05 أغسطس 2023 05:58 م
رئيس مياه المنوفية: حريصون على تطبيق فكر ورؤية الدولة فى ترشيد استهلاك الطاقةالأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:42 م
رئيس مياه المنوفية: وضع خطة استباقية لتخفيف أحمال الكهرباء بمواقع الشركة المختلفةالثلاثاء، 01 أغسطس 2023 06:26 م
اختبار 723 موظفا ببرنامج المسار الوظيفى بـ"مياه المنوفية"الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:44 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة