اليوم السابع
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مياة المنوفية: إرسال فريق من فرع شبين لحل مشكلة طفح الصرف بأحد الشوارع

الخميس، 24 أغسطس 2023 02:32 م
مياة المنوفية: إرسال فريق من فرع شبين لحل مشكلة طفح الصرف بأحد الشوارع صرف صحى - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن إرسال فريق من شركة مياة الشرب والصرف الصحى بفرع شبين الكوم إلى شارع شرق مديرية الشؤون الصحيه بالبر الشرقي بشبين الكوم المنوفية، وذلك لحل مشكلة طفح الصرف الصحى بالشارع .


وكان محمد نجيب عبد الله قد أرسل استغاثة لموقع اليوم السابع تضرر فيها من  طفح الصرف الصحى بشارع شرق مديرية الشؤون الصحيه بالبر الشرقي بشبين الكوم المنوفية، وأمام المعمل الإقليمي للتحليل الطبي الكيميائي شرق مديرية الشؤون الصحيه بالبر الشرقي بشبين الكوم المنوفية.




 


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