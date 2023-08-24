أغلى ليمون فى العالم.. مهندس زراعى بالشرقية يزرع ليمون الكافيار.. فيديو وصور

الشرقية – فتحية الديب

مهندس زراعى من أبناء محافظة الشرقية، مغرم بزراعة الفاكهة وقرر عمل تجربة جديدة فى المحافظة وهى زراعة فواكه ومحاصيل استوائية من خلال الصوب الزراعية، إذ تعتبر الفواكه الاستوائية من أجمل الفواكه، وأنتج محاصيل مثل البن والجرافيولا والبمبر وغيرها من الفواكه الاستوائية النادرة التى بدأت تلقى رواجا داخل محافظة الشرقية.



هو المهندس محمد عطية، ابن مدينة الزقازيق، الذى نقل فكرة جديدة مختلفة من شرق أسيا، بعد سنوات من الكد والكفاح والطموح، إلى محافظة الشرقية، وهى زراعة أنواع نادرة من الفواكه الاستوائية.



ومن هذه الأصناف "ليمون الكافيار" وتحدث عن تجربته الجديدة فى زراعة الليمون الكفيار، قائلا إنه استرالى المنشأ وتم استقطابه لمصر فى شكل شتلات من الخارج عن طريق عدد من أصدقائه، ورزع أكثر من شتلة حتى أتت ثمارها بأنواع من أجود الأنواع، منوها أن قيمته الغذائية عالية جدا، تعادل 20 ضعف الليمون العادى، وله 5 أنواع، الأخضر والأسمر والأحمر والموف والبنك، ويزهر من مرة إلى مرتين فى السنة، والشجرة الواحدة منه تعطى إنتاجية فى أول سنة نصف كيلو والفدان يعطى إنتاجية 350 كيلو فى السنة، موضحا أنه سعر هذا العام 5000 ألف جينه، ونصح أصحاب المزارع إلى يتم داخلها الزراعة بطريقة الصوب بزراعته لكونه محصول ذو جدوى اقتصادية عالية، وفى حال زراعته فى المزارع سوف ينخفس سعره العام القادم إلى 500 جنيه ومع ازدياد زراعته فى مصر سوف يصل الكيلو منه السنوات القادمة إلى 70 جنيها.



وأوضح أن نشأ فى أسرة تعشق الزراعة، فوالده وجده تخصصا فى زراعة الفواكه، ثم قام هو بابتكار زراعة الفواكه الاستوائية، وبدأ فى عمل إكثار بذور بعض الأصناف ونجحت الطريقة وتوسع، أصبح يزرع العديد من الأصناف وكل فترة نحاول زيادة زراعة أصناف جديدة.



أغلى-ليمون-فى-العالم-..-الليمون-الكافيار



أغلى-ليمون-فى-العالم-..مهندس-زراعي-بالشرقية-ينجح-فى-زراعة-الليمون-الكافيار



الليمون-الكافيار



المهندس-محمد-عطية-يحمل-الليمون-الكافيار



المهندس-محمد-عطية-يحمل--الليمون-الكافيار



زراعة-الليمون-الكافيار



مهندس-زراعي-بالشرقية-ينجح-فى-زراعة-الليمون-الكافيار