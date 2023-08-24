أسعار سبائك الذهب فى السوق المصرية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار سبائك الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 وسجل جرام الذهب عيار 24 وهو جرام سبائك الذهب في مصر 2617 جنيها للجرام.

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2617 جنيها بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6543 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13085 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26170 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 52340 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81388 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 13850 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 261700 جنيه.