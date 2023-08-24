أخبار البورصة اليوم الخميس 24-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 24-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه.



إيقاف التداول على 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جولدن تكس للأصواف، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للمحاصيل الزراعية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والإسماعيلية مصر للدواجن، واودن للاستثمارات المالية.



البورصة تربح 6 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.75%، والعرب على 6.14%، واستحوذت المؤسسات على 30.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.7 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 22090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 7623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 5479 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1370 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.



البنك المصري الخليجي أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على البنك المصري الخليجي لعدد 1.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 21 مليون جنيه، ضمن نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 1227 سهم، 3432 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والأهلي للتنمية والاستثمار عدد 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 300 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 25 ألف سهم، 6.6 مليون سهم، 2155 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 5.8 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 4934 سهم.

أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بيع المساهم مجدي محمد عزب عدد 150 ألف سهم بسعر 77 جنيه بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 14.33% إلى 13.62%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 69.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو 78.7%، وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 5.6 مليار جنيه بنسبة نمو 194.8%.

وحققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، تحقيق إيرادات بلغت 138.3 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة نمو 48.98%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 52.2 مليون جنيه بنسبة نمو 415.86%.