اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 06:22 م
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7 خدمات تقدمها مكاتب التطعيم الدولى بالقليوبية.. تعرف عليها

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 05:50 م
7 خدمات تقدمها مكاتب التطعيم الدولى بالقليوبية.. تعرف عليها الخدمات المقدمة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن أماكن تقديم خدمة التطعيم الدولي للمواطنين، وذلك برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور وليد عبد المقصود وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة أبو جرة مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.
 
 وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تتواجد الخدمة في "مكتب صحة رابع بالمركز الطبي ببنها"، و"مركز طبي حجازي التابع لحي شبرا غرب"، وذلك في إطار الخدمات التي تسعى المديرية على تنشيطها للجمهور.
 
وكشفت المديرية، أنه تتوفر الطعوم التالية بهما "شلل أطفال فموي ومعطل وسولك، وحمي صفراء، وأنفلونزا موسمية رباعي، وكوليرا، وسحائي رباعي، وتطعيم الكورونا، وكذلك يتم تقديم شهادات الـ QR code للمسافرين.
 
خدمات التطعيم الدولي بالقليوبية
خدمات التطعيم الدولي بالقليوبية

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

التطعيم الدولي

التطعيم ضد شلل الأطفال

حمي الصفراء

الكوليرا

تطعيم الكورونا

شهادات الـ QR code للمسافرين



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