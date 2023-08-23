7 خدمات تقدمها مكاتب التطعيم الدولى بالقليوبية.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ، عن أماكن تقديم خدمة التطعيم الدولي للمواطنين، وذلك برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور وليد عبد المقصود وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة أبو جرة مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تتواجد الخدمة في "مكتب صحة رابع بالمركز الطبي ببنها"، و"مركز طبي حجازي التابع لحي شبرا غرب"، وذلك في إطار الخدمات التي تسعى المديرية على تنشيطها للجمهور.

وكشفت المديرية، أنه تتوفر الطعوم التالية بهما "شلل أطفال فموي ومعطل وسولك، وحمي صفراء، وأنفلونزا موسمية رباعي، وكوليرا، وسحائي رباعي، وتطعيم الكورونا، وكذلك يتم تقديم شهادات الـ QR code للمسافرين.