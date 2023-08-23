7 أهداف لوحدة الاستثمار البيئي التابعة لوزارة البيئة.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

شهدت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية ، حالة من النشاط لتفعيل دور وحدة الاستثمار البيئي والمناخى، التابعة لوزارة البيئة، وهى احدى الخطوات التي اتخذتها وزارة البيئة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، خلال الربع الأول من عام 2023، والتي تعكس مجهودات الحكومة فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء والمشروعات البيئية بشكل خاص.

خلال هذا التقرير نرصد 7 أهداف وحدة الأستثمار البيئي التي اطلقتها وزارة البيئة، وتعمل على تفعيلها والتي بنيت عليها وزارة البيئة، اطلاق أول منتدى مصري للاستثمار البيئي والمناخى، نهاية الشهر الحالي.

الهدف الأول : وحدة الاستثمار البيئى والمناخي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية وتقليل البصمة الكربونية.

الهدف الثانى: وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة.

الهدف الثالث: وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة، تسعى الى تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال المشروعات الخضراء والاستثمار البيئي والمناخي.

الهدف الرابع: وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة، تسعى الى التعاون مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية من أجل خلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء.

الهدف الخامس : وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة، تدعم البحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة منها المخلفات والطاقة وإعادة التدوير وتسليط الضوء عليها والترويج لها.

الهدف السادس: وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة، تعمل على مواجهة الصعوبات والتحديات التي تقابل المستثمرين وتعمل على تحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة.