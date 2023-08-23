اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

7 أهداف لوحدة الاستثمار البيئي التابعة لوزارة البيئة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:00 ص
7 أهداف لوحدة الاستثمار البيئي التابعة لوزارة البيئة.. اعرف التفاصيل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية ، حالة من النشاط لتفعيل دور وحدة الاستثمار البيئي والمناخى، التابعة لوزارة البيئة، وهى احدى الخطوات التي اتخذتها وزارة البيئة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر،  خلال الربع الأول من عام 2023، والتي تعكس مجهودات الحكومة فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء والمشروعات البيئية بشكل خاص.
 
خلال هذا التقرير نرصد 7 أهداف وحدة الأستثمار البيئي التي اطلقتها وزارة البيئة، وتعمل على تفعيلها والتي بنيت عليها وزارة البيئة، اطلاق أول منتدى مصري للاستثمار البيئي والمناخى، نهاية الشهر الحالي.
 
 

الهدف الأول :

 وحدة الاستثمار البيئى والمناخي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية وتقليل البصمة الكربونية.
 

الهدف الثانى:

وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة.
 

الهدف الثالث:

 وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة، تسعى الى تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال  المشروعات الخضراء والاستثمار البيئي والمناخي.
 

الهدف الرابع:

 وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة، تسعى الى التعاون مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية من أجل خلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء.
 

الهدف الخامس :

وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة، تدعم البحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة منها المخلفات والطاقة وإعادة التدوير وتسليط الضوء عليها والترويج لها.
 

الهدف السادس:

وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة، تعمل على مواجهة الصعوبات والتحديات التي تقابل المستثمرين وتعمل على تحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة.
 

الهدف السابع:

وحدة الاستثمار البيئى والمناخي التابعة لوزارة البيئة، تعمل على تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر بشكل أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.
 

التغيرات المناخية

الاستثمار البيئي

الاستثمار المناخى

وحدة الاستثمار

الاستثمار البيئى



الموضوعات المتعلقة

البيئة: 6 دراسات جدوى و49 فرصة بمؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى نهاية يوليو

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:52 م

السياحة البيئية المستقبل الأخضر لمصر.. وزارة البيئة تطور 13 محمية من إجمالى 30.. وتضع حوافز كبيرة للاستثمار البيئى.. الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية ودمج السكان المحليين فى الأنشطة الاقتصادية

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:05 ص

مصر تستعد لإطلاق أول مؤتمر عن الاستثمار البيئى والمناخى.. قصص نجاح مصرية وشراكات عالمية تشجيعا للاقتصاد الأخضر.. و"ملف المخلفات والطاقة" على أولويات المشروعات الخضراء

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:00 ص

إطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى قريبا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 13 يوليو 2023 01:06 م

ياسمين فؤاد: إقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي بمصر نهاية يوليو

الأربعاء، 12 يوليو 2023 09:49 ص

طوارئ بالبيئة استعدادا لمؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى نهاية يوليو الحالى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة