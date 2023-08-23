اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 09:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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‎اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بـ"تجارة طنطا"

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:38 م
‎اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بـ"تجارة طنطا" رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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‎أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن موافقة لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلي للجامعات علي اعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة لمرحلة الدراسات العليا، بنظام الساعات المعتمدة لشعبة الدراسة باللغة العربية واللغة الانجليزية، بالاضافة إلى استحداث برنامج الدراسات العليا، لنظم المعلومات الادارية "PBIS".
 
‎وأضاف الدكتور محمود ذكى أن الجامعة تحرص على تطوير اللوائح الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا بجميع كلياتها، وفقاُ للمعايير الدولية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، ومواكبة المستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة، مقدماً التهنئة لجميع منسوبي كلية التجارة بالجامعة، مشيراً إلى أن ذلك يعد خطوة متميزة لتحقيق جودة التعليم بالدراسات العليا بالكلية. 
 
من جانبه أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة، أنه تم تطوير اللائحة الجديدة لتعمل بنظام الساعات المعتمدة وتضمينها مقررات دراسية جديدة لتواكب أحدث اللوائح التخصصية الاكاديمية وفقا للمعايير الدولية، وبما يتيح للطلاب الحرية فى اختيار المقررات الدراسية، والتخرج بعد اجتياز عدداً من المقررات الدراسية، طبقا للحد الأدنى من الساعات المعتمدة التى تحددها اللائحة.
 

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