‎"علوم طنطا" تستقبل الأطفال المشاركين بـ"جامعة الطفل"

الغربية عادل ضرة

‎استقبلت كلية العلوم ب جامعة طنطا ، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار " أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعأون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العإلى والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والدكتور نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر رئيس قسم الكيمياء ومنسق جامعة الطفل بجامعة طنطا.

‎صرح الدكتور محمود ذكى بان برنامج جامعة الطفل باعتباره مشروع قومى يستهدف تنمية وتطوير مهارات الأطفال المشاركين، موضحاَ حرص الجامعة على تقديم النظريات العلمية والتطبيقية بشكل مبسط للأطفال من خلال مشاركتهم بكليات الجامعة المختلفة، بهدف صناعة جيل جديد من الأطفال قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى اقتصاديات منتجة وقيادة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

‎أوضح الدكتور محمود سليم أن دور الجامعة الريادى فى تعظيم الاستثمار فى المعرفة وتعزيز فرص الوصول اليها لكافة ألفئات داخل وخارج بيئة الجامعة، مشيرا إلى التكليفات التى اعلن عنها الدكتور محمود دكى رئيس الجامعة لوضع خطط تستهدف تحقيق استفادة اقتصادية من المسارات البحثية والاكاديمية بكليات الجامعة، وهو أدى إلى توجيه الأنشطة التعليمية التى تقدمها للأطفال المشاركين بالبرنامج لتطوير مهاراتهم وتعزيز الابداع والابتكار لديهم، موجها الشكر لجميع منسقى البرنامج بالجامعة والكليات لدورهم الرائد فى تنفيذ ألفعاليات والأنشطة المتميزة للأطفال بكليات الجامعة المختلفة.

‎أوضح الدكتور طارق مصطفى أن اليوم تضمن تنفيذ مجموعة من ورش العمل فى مجال البيئة والطاقة النظيفة، والتعريف بغازات الاحتباس الحرارى ومصادرها المختلفة، إضافةً إلى تدريبهم على مطابقة أسماء غازات الاحتباس الحرارى مع صورها ومصادرها، وتنظيم ورشة عمل أخرى عن كيفية التخلص الأمن للمخلفات وطرق الاستفادة منها وايضاح الوقت الذى تستغرقه المواد للتحلل فى الطبيعة.

‎أضافت الدكتورة نهال عاطف أنه تم تنظيم أنشطة متنوعة فى مجال البيئة ومنها انتاج الطاقة الشمسية بواسطة الخلايا الشمسية الموجودة فى أماكن مختلفة بالكلية وانتاج السماد العضوى من المخلفات العضوية واستزراع الاسطح وإنتاج "الشبة" من عبوات "الكانز" ألفارغة كأنشطة اقتصادية صديقة للبيئة، وهى من الأنشطة القائمة بألفعل فى كلية العلوم ولها مردود اقتصادى مميز من أجل تنمية مهارات الاعتماد على النفس والتعلم الذاتى والتعأون داخل فريق العمل الواحد.

‎وأضاف الدكتور عبد الله خضر، أن مشروع جامعة الطفل هو مشروع قومى فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمي، يهدف إلى اكتشاف واحتضان المواهب العلمية، مضيفاً أن الأطفال تفاعلوا بشكل كبير أثناء أداء جميع الأنشطة التى قاموا بها ومشاركتهم فى ورش العمل.