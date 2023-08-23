اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:59 م
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وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد حفل ختام الأنشطة لمدارس إدارة غرب

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:37 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد حفل ختام الأنشطة لمدارس إدارة غرب جانب من العروض
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، حفل ختام الأنشطة لمدارس إدارة غرب كفر الشيخ بالقاعة الفرعونية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بالأنشطة الطلابية، واكتشاف الموهوبين وتشجيعهم.
 
 
جاء ذلك بحضور نجوى حمدي مدير الادارة، والنائب ياسر منير عضو مجلس النواب،والدكتور أحمد عبيد، وكيل الادارة، مدير إدارة التربية الخاصة، ورشدي عبد العزيز، مدير إدارة التعليم الابتدائي، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، والدكتورة ايمان ابو القاسم، موجه عام التربية النفسية، وعفاف النجار، رئيس قسم الخدمات التربوية بالادارة، وموجهي الإدارة ومديري المدارس.
 
 
وتضمن برنامج الاحتفالية السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات استعراضية  بعنوان مسرحية بعنوان الأميرة المسحور اعداد توجية التربية المسرحية بالإدارة، وفاصل موسيقى اعداد توجية التربية الموسيقية، واستعراض عرض الشمندورة، وعرض مسرحية هنا والكتاب.
 
 
قال محمد عبد الله، إن اليوم حصاد لعمل وجهد طوال العام، مؤكدا على دور الأنشطة الطلابية فى دعم العملية التعليمية وربط المجتمع المدرسى بتطورات الحياة ومتطلبات العصر، وأهميتها في تكوين شخصية الطالب وتأثيرها على سلوكه واتجاهاته، مشيداً بالعروض المتنوعة.
جانب من العروض المتنوعة
جانب من العروض المتنوعة

جانب من العروض المسرحية
جانب من العروض المسرحية

عروض مسرحية ضمن حفل ختام الانشطة بتعليم كفر الشيخ
عروض مسرحية ضمن حفل ختام الانشطة بتعليم كفر الشيخ

فريق العمل طلاب كلية الذكاء الإصطناعي والمشرفون عليهم
فريق العمل طلاب كلية الذكاء الإصطناعي والمشرفون عليهم

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع ختام الانشطة بإدارة غرب
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع ختام الانشطة بإدارة غرب
 
 
 
 
 

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