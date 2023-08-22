وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام الأنشطة الصيفية بإدارة غرب

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض ختام الأنشطة الصيفية بمدرسة أحمد عرابى التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، لعرض الأنشطة المتنوعة والبرامج التعليمية الإبداعية والتفاعلية والثقافية، والتى تحرص من خلالها على تقديم الدعم للطلبة لتنمية مهاراتهم العلمية والثقافية والتعليمية.

جاء ذلك بحضور كل من نجوى حمدى، مدير الإدارة، وياسر منير، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبيد، وكيل الإدارة، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، ووائل بشته، موجه عام التربية الرياضية، وسماح أبو شامة موجه عام رياض الأطفال، ونيفين الشافعى، موجه أول مركزى رياض الأطفال، وعايدة سلطان، موجه عام الاقتصاد المنزلي، والدكتورة ايمان ابو القاسم، موجه عام التربية النفسية، وعفاف النجار رئيس قسم الخدمات التربوية بالإدارة وجميع التوجيهات الفنية بالإدارة ومديري المدارس .

وأثنى محمد عبدالله، على الجهود المبذولة من أجل الطلاب، مؤكداً على مدى أهمية توفير كافة السبل وتذليل كافة الصعاب من أجل تنشئة أجيال تستطيع أن تتصدر طليعة الشعوب.

وشهد وكيل الوزارة، عرض رياضى للطالبات ومراحل تصنيع الخبز لطلاب الصفوف الأولى وأنشطة رياض الأطفال الخاصة بمدارس غرب كفر الشيخ، وتفقد حجرة التربية الفنية ومعروضات الطلاب، وأنشطة التعليم الخاص بالإدارة، وأنشطة العلوم وحجرة الصحافة والإعلام وحجرة المجال الصناعى، وحجرة الاقتصاد المنزلى وحجرة التربية النفسية وحجرة المكتبات وتابع أعمال الطلاب وأثنى على جميع المعروضات..



عروض فنية في ختام الأنشطة



عروض متعددة للطالبات