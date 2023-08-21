وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى بمديرى الإدارات الفرعية لبحث آليات العمل

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم، بمديرى الإدارات الفرعية بحضور قيادات المديرية ورؤساء الأقسام لبحث آليات العمل الدعوى، خلال المرحلة مع التأكيد على تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية ومتابعة التنفيذ جيدا.

كما التقى بعدد من الأئمة المتميزين، ووجه أن المرحلة تقتضى ملء الفضاء الإلكترونى بموضوعات شديدة الأهمية تعزز الحس الإيمانى والوطنى فأهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق.

وأكد فى بيان، أن الفضاء الإلكترونى ليس بديلا عن اللقاءات والأنشطة التفاعلية مع الجماهير مباشرة ولكن نظرا لأن العالم سريع التغير فإننا بحاجة إليها معا كما أكد فضيلته على حرمه المال العام وضرورة تحرى الدقة عند تحرير استمارات الصرف للمستحقات المالية صرفا أو خصما أو إضافة.

كما أكد أن المرحلة التى تمر بها تستوجب ضرورة أن يبذل الجميع أقصى درجات الجهد والحيطة والحزر حفاظا على المال العام وحقوق الغير، وايقاظا للضمائر حتى يؤدى الجميع دوره بإخلاص وإصرار على البناء والتعمير.

كما شدد على مزيد من الأنشطة الدعوية والتثقيفية بما يحمى العقول من المخاطر والأفكار العفنة التى تهدم ولا تبنى وتضل ولاتهدى وتفسد ولاتصلح حتى نتجاوز بوطننا هذه الاز مة، مؤكدا أن رجال الدعوة فى هذه المرحلة دور مهم وخطير وأنهم أقوى سلاح نواجه به فى هذه المرحله الأفكار الخاطئة الهدامة لما لرجال الدعوة والائمة من مكانه وثقل فى المجتمع وسلم شهادات التقدير لمن حضر الدورة التدريبية الخاصة بالتثقيف الصحى والمجتمعى>