وسائل إعلام روسية تنشر مقطع فيديو لتحطم طائرة زعيم مجموعة فاجنر ..فيديو

كتب: أحمد جمعة

نشرت وسائل إعلام روسية، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لتحطم طائرة مدنية خاصة شمال موسكو تقل قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين.

نشرت مجموعة "فاجنر" الروسية، مساء الأربعاء، صورة لتحطم طائرة مدنية خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أن قائد المجموعة يفجيني بريجوجين قد لقى مصرعه على متن الطائرة، لافتة إلى امتلاك الأخير لطائرتين مدنيتين إحداهما توجهت من موسكو إلى سان بطرسبورج قبل أن تعلن هيئة الطيران المدني الروسية تحطمها.

⚡️ Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин мог быть на борту разбившегося под Тверью самолёта вместе с Евгением Пригожиным, утверждает связанный с силовиками телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». То, что среди пассажиров был Евгений Пригожин, уже подтвердила Росавиация. По данным МЧС, частный… pic.twitter.com/AGJARiQZKc — ЭХО (@echofm_online) August 23, 2023

ولقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم.

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.



⚡️ Росавиация: среди пассажиров разбившегося самолета значился Евгений Пригожинhttps://t.co/VUG8XsYT9Y pic.twitter.com/Bz6OaHglUA

— Важные истории (@istories_media) August 23, 2023

وفى 7 يوليو الماضى نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين موجودا فى روسيا.