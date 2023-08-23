وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الأولى من معرض السويس للكتاب السبت المقبل

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى السابعة مساء السبت المقبل 26 أغسطس الجارى، الدورة الأولى من معرض السويس للكتاب، على ممشى أهل السويس على مساحة 1500 متر، ويستمر حتى 8 من شهر سبتمبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميا للجمهور من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحاً.

ويشارك فى الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، ما يقرب من 40 ناشرًا، تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب مكتبة مصر العامة.

ويرافق الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، برنامجًا فنيًا وثقافيا يشارك فيه أكثر من 70 مثقفًا من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات المختلفة التى تقام على هامشه على مدار أيامه.

وقال الدكتور أحمد بهى الدين، إن الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بإقامة معارض الكتب فى المحافظات المصيفية، وتحقيق فعلى لمبدأ العدالة الثقافية فى أقاليم مصر، من خلال المعارض التى تنظمها هيئة الكتاب بشكل مستمر.

وأكد أن هذه المعارض تأتى أيضًا ضمن خطة وزارة الثقافة فى دعم صناعة النشر، والكتاب الورقى، خاصة مع الإقبال الكبير للجمهور على المعارض فى المحافظات، موضحًا أن الهيئة ستشارك فيه بما يقرب من 1500 عنوانًا من إصداراتها بكافة السلاسل، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التى تقدم كتب بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا.

وأشار إلى أن المعرض سيصاحبه مجموعة من الفعاليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع فى مصر وأيضا لشباب الكُتاب والمُفكرين، إلى جانب نشاط فنى، ونشاط للطفل على مدار أيام المعرض.