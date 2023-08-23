هولندا تزود أوكرانيا برافعات إزالة الألغام

كتبت: هناء أبو العز

منحت هولندا ألف جهاز شحن مخصص لإزالة الألغام إلى أوكرانيا، حيث قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين : هناك قرار بتوفير نحو ألف جهاز شحن محمول لإزالة الألغام لمسافات طويلة، والتى يمكن أن تخلق ممرات في حواجز صناعية.

وفي وقت سابق ، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن مساعدة أوكرانيا على إزالة حزام ضخم من الألغام الأرضية يمكن أن تصبح جهدًا مشتركًا بين ألمانيا وشركاء آخرين.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الطاقة البريطاني جرانت شابس، خلال زيارة إلى كييف، عن تمويل تصدير الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية بمبلغ 192 مليون جنيه إسترليني (حوالي 225 مليون يورو)، وقال شابس: من خلال هذا الضمان، نريد مساعدة أوكرانيا على عدم اضطرارها إلى شراء وقودها النووي من روسيا في المستقبل".

ويضمن هذا المبلغ أن الوقود سيأتي من مصادر أكثر أمانًا في المستقبل، وأحد هذه الشركات هو يورينكو، وهو كونسورتيوم بريطاني جزئيا.

و تعرض نظام الطاقة في أوكرانيا لأضرار بالغة بسبب الضربات الجوية الروسية الضخمة، الأمر الذي جعل البلاد أكثر اعتمادا على محطات الطاقة النووية القديمة.

وتحتل روسيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، زابوريزهيا ، منذ شهر مارس من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، اتهم الجانبان بعضهما البعض مرارًا وتكرارًا بتعريض سلامة المنشأة للخطر.