هل تتأثر مصر بأمطار السعودية الغزيرة؟ الأرصاد تكشف التفاصيل

كتب محمود راغب

هل تتأثر مصر بحالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها المملكة العربية السعودية ؟، سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تزامنا مع الأمطار المتوسطة والغزيرة وحالة عدم الاستقرار هناك.

وطمأن مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين موضحا أن الكتل الهوائية التى تؤثر على المملكة العربية السعودية مختلفة تماما عن الكتل الهوائية التى تؤثر على مصر خلال هذه الفترة.

وأضاف شاهين فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأمطار الموجودة بالمملكة العربية السعودية نتيجة كتلة هوائية رطبة على البحر الأحمر مع وجود الجبال على الحدود بين البحر الأحمر والمناطق الغربية بالسعودية يؤدى ذلك لتكون السحب الركامية الممطرة خاصة على المدن القريبة من البحر الأحمر بالمملكة.

ولفت إلى أن وجود كميات كبيرة من الرطوبة ورياح جنوبية فى طبقات الجو العليا تعمل هناك على رفع هذه الرطوبة بكميات كبيرة لطبقات الجو العليا مكونة السحب الممطرة بغزارة.

وأكد أن مصر لا تتأثر بهذه للكتل الهوائية الموجودة فى السعودية، وأن مصر تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذى يعمل على اعتدال درجات الحرارة التى تشهدها مصر حاليا والتى هى حول المعدلات الطبيعية بالإضافة إلى الأجواء المستقرة نسبيا على جمهورية مصر العربية، مؤكدا الكتل الهوائية على مصر تماما عن الكتل الهوائية التى تؤثر على الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية بالتحديد.

يذكر أن إدارة تعليم مكة المكرمة ، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية فى جميع مدارس ‎تعليم اليوم الأربعاء، ‏بناءً على ما ورد من المركز الوطنى للأرصاد حول الحالة الجوية غير المستقرة وحرصا من الإدارة على سلامة الجميع من خلال التأكد من سلامة المباني المدرسية بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي حدثت خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية "واس".

وأوضحت أنه تقرر تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" في جميع مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل الصباحية والمسائية.

وجدير بالذكر أن أمطار متوسطة إلى غزيرة تساقطت على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي أثناء صلاة المغرب أمس الثلاثاء.

وقالت إمارة مكة المكرمة، إنه تم رفع درجة التنبيه إلى (إنذار أحمر)من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات ( الجموم - العاصمة المقدسة- الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات ).

فيما أكد المركز الوطني للأرصاد، تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.

وفى سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.